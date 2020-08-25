الحكومة الروسية تشدد على ضرورة استئناف عمل المطار الفضائي العائم

سيتم ترميم مطار "المنصة البحرية " الفضائي العائم الروسي الذي يرسو حاليا في ميناء سلافيانسك بالشرق الأقصى.

سينفق لهذا الغرض 35 مليار روبل (نحو 500 مليون دولار).

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صرح بذلك الاثنين 24 أغسطس نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، على هامش منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني في ضواحي موسكو.

وقال إن "المطار الفضائي الروسي عبارة عن منشأة لم يسبق لها مثيل في العالم وكان من الحماقة التراجع عنه وعدم الاستفادة من خدماته".

وأعاد بورسيوف إلى الأذهان أن "المنصة البحرية" التي تضم المطار الفضائي العائم وسفينة تجميع الصواريخ وصلا إلى ميناء سلافيانسك الروسي من كاليفورنيا الأمريكية حيث فك الجانب الأمريكي كل الأجهزة المتعلقة بتكنولوجيا "جي بي إس". وأوضح قأئلا:" إننا سنستبدلها بأجهزة "غلوناس" روسية الصنع. أما بقية المعدات والأجهزة المتعلقة بشحن الصاروخ وإطلاقه والتحكم فيه فإنها روسية الصنع.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن صاروخ "سويوز- 5" الروسي الواعد الذي تختتم حاليا عملية تصنيعه هو الذي سيطلق الأقمار الصناعية من المطار الفضائي العائم الروسي "المنصة البحرية".

المصدر: تاس