إصابة قمر "إكسبرس-80" الروسي أثناء تنفيذه للمهام في الفضاء

أفاد مصدر في القطاع الفضائي الروسي لوكالة "نوفوستي" بأن قمر "إكسبرس-80" الصناعي الروسي للاتصال تضرر جراء إصابته بما يرجح أنه قمامة فضائية.

وقال المصدر إن أجهزة القمر تضررت أثناء تحركه إلى النقطة المحددة له في الفضاء.

وذكر مصدر آخر لـ "نوفوستي" أن محرك القمر لا يزال سالما، وأن القمر يستمر في سيره إلى هدفه، وأن آثار التصادم مع القمامة الفضائية ستتضح بعد أن يصل إلى النقطة المقررة.

يذكر أن القمر أطلق إلى الفضاء يوم 31 يوليو الماضي على متن صاروخ "بروتون-إم"، الذي انطلق من مطار "بايكونور" الفضائي في أراضي كازاخستان.

المصدر: نوفوستي