إصلاح صاروخ "سويوز - 2. 1 آ" الروسي المعطل

قام مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية بإصلاح المرحلة الثالثة في صاروخ "سويوز- 2.1 آ" والتي تسببت في تأجيل إطلاق الصاروخ من مطار "بليسيتك" الفضائي في يناير الماضي.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم المركز.

وقال إن عطلا في المرحلة الثالثة للصاروخ تم تحديده وإزالته حسب النظام الداخلي المعين في المركز.

وأشار إلى أن عددا من الخطوات الاحترازية قد اتخذ في المركز للحيلولة دون تكرار العطل. وقد أكد الإطلاق الناجح لصواريخ "سويوز" في فترة ما بعد شهر يناير صواب تلك الخطوات.

يذكر أن صاروخ "سويوز - 2.1 آ" المصنوع في مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية كان يجب أن يطلق في 24 يناير من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري حاملا القمر الصناعي الروسي "ميريديان – إم" للاتصالات. إلا أنه تم تأجيل إطلاقه لسبب مشاكل ظهرت في الدورة الكهربائية في مرحلته الثالثة. ثم أعيد الصاروخ إلى مركز "بروغريس" للبحث عن العطل.

وكان مركز "بروغريس" قد أعلن في مارس الماضي أن المرحلة الثالثة للصاروخ المذكور ستستخدم في صاروخ آخر.

المصدر: تاس