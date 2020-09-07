"روس كوسموس" تطلق قناة تلفزيونية تابعة لها

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن تطلق قريبا قناة تلفزيونية تابعة لها تسمى "القناة الفضائية الأولى" وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية للتلفزيون الفضائي.

صرح بذلك لوكالة " تاس" الروسية مصدر في وسائل الإعلام وقال إن إدارة المؤسسة الفضائية الروسية اتخذت قرارا بإطلاق القناة المذكورة بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية الرائدة للبث الفضائي وأوضح أن برامج القناة ستتحدث عن الفضاء الكوني بشكل عام وستتطرق بصورة خاصة إلى نشاط مؤسسة "روس كوسموس" وفروعها والشركات المتعاونة معها.

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وعلاوة على ذلك فإن القناة ستسلط الضوء على التجارب التي يجريها العلماء ورواد الفضاء الروس وستقدم تقارير خاصة وتعرض أفلاما وثائقية في موضوع الفضاء الكوني.

وستبث القناة برامجها، حسب المصدر، خلال بضع ساعات كل يوم. ويتوقع أن تنتقل لاحقا إلى البث خلال 24 ساعة يوميا.

وقال المصدر إن المؤسسة الفضائية تجري حاليا محادثات مع المشاركين في المشروع، فيما رفض ذكر اسم شركة التلفزيون الفضائي التي تتعاون مع "روس كوسموس".

المصدر: تاس