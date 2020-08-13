"روس كوسموس" تعلن عن مهمة جديدة لروادها في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة روس كوسموس" الروسية أن روادها سيخرجون نهاية العام الجاري من المحطة الفضائية الدولية في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.

وتأتي هذه التصريحات من المؤسسة تصديقا للمعلومات التي نشرتها مطلع الشهر االجاري مجلة "روسكي كوسموس" والتي أشارت إلى أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، اللذين سيذهبان إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر القادم على متن مركبة Soyuz MS-17 من المفترض أن يقوما بمهمتين في الفضاء المفتوح، إحداهما نهاية 2020.

وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن مهمة روادها في الفضاء المفتوح والتي سيرمز إليها بالمهمة VKD-47، كان من المفترض أن تتم في أكتوبر العام الفائت لكن تقرر تأجيلها حتى نهاية هذا العام.

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وخلال هذه المهمة المنتظرة سيقوم الرواد باستبدال لوحات أنظمة التحكم الحراري التابعة لوحدة Zarya في القسم الروسي من المحطة، كما سيقومون بتبديل المعدات العلمية الموجودة على وحدتي Zvezda و Poisk الروسيتين التابعتين للمحطة أيضا، ويقومون بتفكيك بعض العناصر في مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة، ما سيساعد على تمديد عمرها الافتراضي لأكثر من 210 أيام.

كما أشارت معلومات واردة عن مؤسسة "روس كوسموس" أيضا إلى أن روادا تابعين للمؤسسة من المفترض أن يخرجوا من المحطة إلى الفضاء المفتوح العام القادم في مهمة ستحمل رمز VKD-48.

المصدر: تاس