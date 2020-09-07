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هابل يلتقط صورة مذهلة لموجة انفجار "سوبرنوفا"!

الفضاء

هابل يلتقط صورة مذهلة لموجة انفجار
© ESA/Hubble & NASA, W. Blair; acknowledgment: Leo Shatz
هابل يلتقط صورة مذهلة لموجة انفجار "سوبرنوفا"!
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أرسل تلسكوب هابل عددا لا يحصى من الصور المذهلة على مدار مهمته، التي استمرت 30 عاما، ويتمثل أحدث مثال في صورة مذهلة لموجة انفجار "سوبرنوفا" على بعد نحو 2600 سنة ضوئية من الأرض.

وحدث انفجار نجم قوي في كوكبة Cygnus the Swan، حيث دُمّر نجم محتضر.

هابل يلتقط صورة مذهلة لموجة انفجار
© NASA
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وكان النجم أكبر بنحو 20 مرة من كتلة شمسنا، ومن المحتمل أن يكون انهياره قد حدث منذ 10000 و20000 عام.

وتُظهر الصورة الجميلة جزءا صغيرا فقط من موجة الانفجار، التي ظلت في أعقاب الحدث الفلكي المذهل. وعلى مدى آلاف السنين منذ المستعر الأعظم، توسعت البقايا 60 سنة ضوئية من مركزها.

ومن المثير للاهتمام أن البقايا تستمر في التوسع بسرعة مذهلة، تبلغ 350 كم في الثانية. ونظرا لاختلاط شظايا النجم الناتجة عن الانفجار مع مادة بين النجوم منخفضة الكثافة، فإنها تخلق بنية رائعة تشبه الحجاب التُقطت في الصورة.

هابل يلتقط صورة مذهلة لموجة انفجار
© NASA/Hubble

وفي عام 1991، التقط هابل صورة أخرى لموجة انفجار سوبر نوفا Cygnus، ورصد جزءا صغيرا من البقايا.

المصدر: RT

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