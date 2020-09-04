لقطات جديدة مذهلة تُظهر بنية المجال المغناطيسي لنجمنا بدقة عالية

حصل فريق من العلماء على "الصورة الأعلى دقة على الإطلاق للشمس بواسطة تلسكوب أوروبي"، بعد أن تلقى التلسكوب إصلاحا يتعلق بالبصريات.

وانتهى العلماء الألمان للتو من إصلاح التلسكوب الشمسي المسمى GREGOR في مرصد تيد في جزر الكناري، وكانت النتيجة مجموعة جديدة مذهلة من الصور لنجمنا.

إقرأ المزيد

وتُظهر إحدى الصور بقعة شمسية تشبه الفراغ المسنن لحفرة سارلاك كما رأينا في حرب النجوم. ويمثل الجزء المظلم من البقع الشمسية منطقة باردة نسبيا على الشمس.

والصورة الأخرى تسلط الضوء على هياكل المجالات المغناطيسية الشمسية، والتي تشبه إلى حد كبير سطح "رايس كريسبيز" (حبوب الإفطار من الأرز المقرمش).

وأشار معهد لايبنيز للفيزياء الشمسية (KIS) في بيان له: "البصريات الجديدة للتلسكوب ستسمح للعلماء بدراسة المجالات المغناطيسية والحمل الحراري والاضطراب والانفجارات الشمسية والبقع الشمسية بتفصيل كبير".

ويشبه الفريق قدرات "عيون" GREGOR المجددة بالقدرة على رؤية تفاصيل إبرة في ملعب كرة قدم من على بعد كيلومتر واحد.

وقالت لوسيا كلاينت، العالمة في معهد لايبنيز للفيزياء الشمسية في فرايبورغ بألمانيا والباحثة الرئيسية في المشروع، في بيان: "كان هذا مشروعا مثيرا للغاية، ولكنه أيضا صعب للغاية. في عام واحد فقط قمنا بإعادة تصميم البصريات والميكانيكا والإلكترونيات بشكل كامل لتحقيق أفضل جودة ممكنة للصور".

وبدأ تلسكوب GREGOR ملاحظاته في عام 2012 كأكبر تلسكوب شمسي في أوروبا، بينما انطلق مشروع تحديثه في عام 2018.

The GREGOR solar telescope in Spain just delivered this amazing view of the Sun, with magnetic tubes of plasma snaking out of a sunspot bigger than the Earth. https://t.co/2vgpf3SPUmpic.twitter.com/bi3rGWw0rc — Corey S. Powell (@coreyspowell) September 4, 2020

وشملت الإصلاحات العمل على البصريات وأنظمة التحكم في التلسكوب، وإعادة طلاء المرصد ليعكس ضوءا أقل ويتداخل بشكل أقل مع الملاحظات، وتنفيذ سياسات جدولة جديدة تحسن المخرجات العلمية للملاحظات.

leibniz-kis.de/ L. Kleint, KIS

وأخيرا، يسمح التلسكوب الآن للعلماء بالتقاط المعالم على الشمس التي لا يتجاوز عرضها 30 ميلا (50 كيلومترا)، وفقا للبيان. ونظرا لأن النشاط الشمسي في حالة تزايد حاليا، سيكون هناك الكثير لدراسته من قبل GREGOR.

leibniz-kis.de/ L. Kleint, KIS

وقالت سفيتلانا بيرديوجينا، عالمة الفيزياء الفلكية في جامعة ألبرت لودفيغ في فرايبورغ في ألمانيا، ومديرة معهد لايبنتز للفيزياء الشمسية، في البيان نفسه: "الآن لدينا أداة قوية لحل الألغاز على الشمس".

المصدر: سبيس