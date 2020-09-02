هابل يعثر على نجم ميت في الفضاء السحيق نتج عنه موجة صدمية برتقالية (صورة)

حقق تلسكوب هابل بعض الاكتشافات الرائعة خلال الثلاثين عاما التي قضاها في الفضاء، بما في ذلك "ظل الخفافيش" على زحل والنجوم الأولى التي تشكلت في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقا.

والآن، تمكن من اكتشاف دليل على وجود مستعر أعظم على بعد 2400 سنة ضوئية يشبه الشريط البرتقالي، يعبر الفضاء.

#HubbleFriday This Hubble image shows a small section of the Cygnus supernova blast wave.



Between 10,000 and 20,000 years ago, a star about 20 times larger than our Sun went supernova, and its shockwave is still expanding at around 220 miles per second: https://t.co/A0cT2NbsCVpic.twitter.com/PihWeOr7XG — Hubble (@NASAHubble) August 28, 2020

وقالت ناسا في بيان لها إن الصورة جزء من موجة انفجار مستعر أعظم في كوكبة الدجاجة (أو البجعة)، والتي توجد في نصف الكرة السماوية الشمالي، حيث تغطي مساحة 36 مرة أكبر من البدر.

وأضافت ناسا: "أدى انفجار المستعر الأعظم الأصلي إلى تطاير نجم محتضر أكبر بنحو 20 مرة من كتلة شمسنا منذ ما بين 10000 و20000 عام".

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ومنذ ذلك الحين، توسعت البقايا على بعد 60 سنة ضوئية من مركزها. وتمثل موجة الصدمة الحافة الخارجية لبقايا المستعر الأعظم وتستمر في التوسع بسرعة 220 ميلا في الثانية".

واحتفل تلسكوب هابل، الذي أطلق إلى مدار أرضي منخفض في أبريل 1990، بعيده الثلاثين في الفضاء في وقت سابق من هذا العام.

ووقع إطلاق التلسكوب على متن مكوك الفضاء "ديسكفري" عام 1990، وهو بحجم حافلة مدرسية، ورصد هابل طوال مهمته الفضائية ولادة النجوم وحتى ظهور ثقوب سوداء، وحققت اكتشافات مثل أقمار الكواكب والأجسام الجليدية وراء بلوتو.

ومن المقرر إطلاق خليفته، تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي وصفته وكالة ناسا بأنه أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، في 30 مارس 2021. ومع ذلك، توقف العمل على التلسكوب مؤقتا بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: فوكس نيوز