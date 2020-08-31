آخر أقمار صيف نصف الكرة الشمالي يزين سماء الليل هذا الأسبوع

يعرف بدر شهر سبتمبر بشكل تقليدي باسم "قمر الذرة"، وهو القمر التاسع لهذا العام، والذي يتوقع أن يبلغ ذروته خلال هذا الأسبوع.

وسيظهر قمر الذرة المكتمل في الصباح الباكر يوم 2 سبتمبر، وفقا لوكالة ناسا، وهو القمر الكامل الثالث والأخير لصيف نصف الكرة الشمالي (أو شتاء نصف الكرة الجنوبي). وبعبارة أخرى، هو ثالث الأقمار المكتملة التي حدثت بين الانقلاب الصيفي في 20 يونيو والاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر.

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ويعرف البدر القادم بالعديد من الأسماء، بما في ذلك: قمر الحصاد (Harvest Moon) وقمر الشعير (Barley Moon) وقمر الذرة (Corn Moon).

ويظهر القمر الكامل كل 29.5 يوما تقريبا عندما يجد القمر نفسه على الجانب الآخر مباشرة من الشمس. ونظرا لأن القمر لا يضيء بنوره الخاص، فإنه عندما يعكس الضوء الساقط عليه من الشمس خلال دورانه حول الأرض، يمر بثماني مراحل متميزة تنتج عنها الأطوار القمرية.

وتقع الأقمار الكاملة في منتصف هذه الأطوار، وتقول وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا: "عندما يضرب ضوء الشمس الجانب البعيد من القمر، الجانب الذي لا يمكننا رؤيته من دون مساعدة مركبة فضائية من الأرض، يطلق عليه القمر الجديد. وعندما ينعكس ضوء الشمس على الجانب القريب، نطلق عليه اسم اكتمال القمر".

ما هو موعد اكتمال القمر في سبتمبر؟

يبلغ سطوع القمر ذروته يوم الأربعاء، 2 سبتمبر. ووفقا لوكالة ناسا، سيضاء القمر بالكامل في حوالي الساعة 6.22 صباحا بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من أن هذه المرحلة من الأطوار القمرية تستمر لفترة وجيزة جدا، سيبدو القمر مكتملا لمدة ثلاثة أيام تقريبا.

وأضافت ناسا أن القمر "يظهر مع غروب الشمس ويغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي".

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ما المعنى وراء اسم قمر الذرة ( Corn Moon)؟

كل مرحلة من مراحل القمر الاثنتي عشرة الكاملة لها اسم فريد يختلف باختلاف المواقع والثقافات. ويُعرف اكتمال القمر في شهر سبتمبر باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد، وهي الأسماء الأكثر شيوعا.

ويرتبط الاسم بتقاليد حفظ الوقت لقبائل الأمريكيين الأصليين. وغالبا ما تعكس الأسماء التغييرات الموسمية في المناظر الطبيعية.

وقال خبير القمر جوردون جونستون من ناسا: "نشرت مجلة Maine Farmer's Almanac لأول مرة أسماء الأمريكيين الأصليين للأقمار الكاملة في ثلاثينيات القرن الماضي. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأسماء معروفة ومستخدمة على نطاق واسع. ووفقا لهذا التقويم، فإن قبائل ألجونكوين في ما يعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة، أطلقت على اكتمال القمر في سبتمبر وآخر اكتمال للقمر في الصيف، اسم قمر الذرة، حيث كان هذا هو الوقت المناسب لجمع محاصيلهم الأساسية من الذرة، والقرع والكوسا والفول والأرز البري".

وفي أوروبا، يُعرف هذا القمر أيضا باسم قمر الشعير (Barley Moon)، وفي تايلاند، يسمى بدر العسل (Modhu Purnima أو Honey Full Moon)، حيث تتوافق هذه المرحلة القمرية مع مهرجان تقديم العسل، وهو احتفال بوذي.

المصدر: إكسبرس