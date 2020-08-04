ما هو "قمر سمك الحفش" وكيف ظهر حول العالم؟
شهدت ليلة 3 أغسطس ظهور القمر الكامل المسمى "قمر سمك الحفش"، ولكن اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه، سيكون لهذا البدر اسم مختلف.
وفي أمريكا الشمالية، يُعرف ثاني اكتمال للقمر في الصيف تقليديا باسم قمر سمك الحفش (Sturgeon Moon) . وفي أجزاء أخرى من العالم، يُعرف هذا القمر باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).
'#SturgeonMoon' shines above #Tehran's night sky pic.twitter.com/5hTe4A9KC0— Ruptly (@Ruptly) August 4, 2020
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Last night’s nearly full moon crossing the Statue of Liberty’s torch right as the sun was setting 🗽🌕🌤 Bonus bird (peregrine falcon I think) perched on the base of her torch. . Always a good time to see friends and meeting new photographers @lightbender_photo @rob.rawls @photo_moto_v @michelechiaia @capturedevent @rachels_hudson_vally_lenz . Camera: Sony a7riii Lens: Sony 200-600 G Settings: ISO 160, f/6.3, 1/250s . #sony #sonyalpha #sonyimages #sonya7riii #moon_of_the_day #moon_awards #ig_moon #moonrise #moonphotography #nightscaper #astro_photography #universe #universetoday #ig_northamerica #njspots #njnightskies #nycprimeshot #what_i_saw_in_nyc #newyork #abc7ny #cbs2ny #fox5ny #nycpostnyc #newyork_instagram #wildnewyork #icapture_nyc #discovernewyork #libertystatepark #top_new_york_photo #statueofliberty
وفي الثقافة الهندوسية، يتوافق هذا القمر مع مهرجان راكشا باندهان (Raksha Bandhan)، الذي يحتفل به الهنود لتقديس الروابط القوية بين الإخوة والأخوات.
ويحتفل البوذيون أيضا بهذا البدر لأنه يتوافق مع عطلة Nikini Poya، التي تحتفل بأول مجلس بوذي منذ نحو 2400 عام.
وقال المرصد الملكي في غرينتش بلندن: "بمرور الوقت، أعطت ثقافات مختلفة أسماء للقمر المكتمل عبر التقويم القمري. وجاءت إلينا العديد من أسماء القمر من ثقافة الأمريكيين الأصليين لأن أسلوب حياتهم، كان يعتمد دورات المراحل القمرية بنفس أهمية طريقة ضبط الوقت مثل الدورة الشمسية الأطول للسنة، والتي من خلالها اشتق التقويم الميلادي الحديث".
وبلغ القمر المكتمل ذروته في السطوع يوم 3 أغسطس عند حوالي الساعة 4.58 مساء بالتوقيت الصيفي البريطاني عندما كان لا يزال تحت الأفق.
وظل البدر مرئيا حتى الساعة 5.53 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ تقريبا ليوم الثلاثاء 4 أغسطس، وسيظهر القمر المكتمل أيضا بالعين المجردة ليلة الأربعاء 4 أغسطس.
A sequence of #photos of the full Sturgeon moon rising through smoke & haze from wildfires over the #LasVegas strip on Monday, August 3, 2020.#photography © @vegasphotograph#Fullmoon#Vegas#SturgeonMoon#photographypic.twitter.com/82XZRuXXeP— 📸 @VegasPhotograph | Richard Brian Photography 📸 (@vegasphotograph) August 4, 2020
ما معنى اسم قمر سمك الحفش (Sturgeon Moon)؟
عندما يتسابق القمر حول كوكبنا مع الشمس عن طريق الامتداد، يمر عبر 12 أو 13 مرحلة قمرية كاملة كل عام.
ولكل مرحلة من هذه المراحل اسم فريد يختلف في جميع أنحاء العالم.
وفي علم الفلك الشعبي الغربي، اشتقت أسماء اكتمال القمر من تقاليد حفظ الوقت للقبائل الأمريكية الأصلية.
The Opera House, Packer's🍆and The Sturgeon Full Moon last night.— Nicky Williamson 🌏✈️🌏✈️🌏 (@NickyWill100) August 4, 2020
What's not to love?
📸: Robbie Sydney Photography via Sydney Opera House pic.twitter.com/coDyHrGx0L
ووفقا لتقرير Farmers' Almanac، تمت تسمية بدر أغسطس باسم قمر سمك الحفش، نسبة إلى الأسماك من هذا النوع المتزايدة في البحيرات الخمس الكبرى، وهي بحيرات هورون وميشيغان وإري وأونتاريو وسوبريور.
وقال التقرير: "عندما تبدأ أيام الصيف في التخلي عن درجات الحرارة الأكثر برودة، تجتمع قبائل صيد آلغونكوين على ضفاف البحيرات الكبيرة وغيرها من المسطحات المائية الرئيسية لصيد سمك الحفش، وهو نوع من الأسماك الضخمة من عصور ما قبل التاريخ يمكن أن ينمو ليبلغ طوله أكثر من 12 قدما".
وتابع التقرير: "لأن هذه الأسماك كانت جزءا مهما من بقاء القبيلة، أصبح القمر المكتمل في أغسطس معروفا باسم قمر سمك الحفش المكتمل (Full Sturgeon Moon).
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وعرفت القبائل التي عاشت في أقصى الجنوب بدر أغسطس باسم القمر الأحمر الكامل، لأن الضباب المتراكم في أواخر الصيف يجعل القمر يبدو محمر اللون.
وكان يطلق عليه أيضا اسم قمر الذرة الخضراء (Green Corn Moon) أو قمر الحبوب (Grain Moon)، لأن أواخر الصيف تشير إلى بداية الحصاد، لتخزين الطعام قبل الأشهر الباردة المقبلة.
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وفي نصف الكرة الجنوبي، حيث يتم عكس الفصول، يعد قمر سمك الحفش ثاني ثلاثة أقمار كاملة في فصل الشتاء.
وجاء بدر أغسطس أيضا في منتصف شهر ذي الحجة، الشهر الثاني عشر من التقويم الإسلامي، كما أنه جاء في منتصف الشهر السادس من التقويم القمري الصيني.
المصدر: إكسبرس