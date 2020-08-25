روسيا تنهي إعداد مشروع تقني للصاروخ فائق الثقل عام 2021

تخطط روسيا لأن ينتهي إعداد مشروع تقني لصاروخ "ينيسيه" الروسي فائق الثقل في خريف عام 2021.

أعلن ذلك ناطق باسم شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للصاروخ في حديث أدلى به يوم 23 أغسطس على هامش منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو.

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وقال إن خبراء الشركة يقومون حاليا بتنسيق الخطة التقناية الخاصة بتصميم الصاروخ مع الشركات المساهمة في تصنيعه. ويتوقع أن تنتهي تلك العملية بإعداد مشروع تقني للصاروخ في خريف عام 2021.

يذكر أن شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية طلبت من شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية بتقديم مشروع تصميمي للصاروخ فائق الثقل نهاية مارس عام 2018.

وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أفاد في وقت سابق بأن إنتاج صاروخ "ينيسيه" سيتم بناء على مبدأ وحدات بديلة يمكن أن تستخدم كل منها كصاروخ مستقل. ثم أدخلت بعض التعديلات في مشروع الصاروخ التصميمي ليكون مشروعه التقني جاهزا في خريف العام المقبل.

ويقضي البرنامج الفضائي الروسي بأنه كان من المفترض أن يطلق أول نموذج اختباري لصاروخ "ينيسيه" فائق الثقل بحلول عام 2018، ويحمل إلى مدار الأرض المنخفض حمولة مفيدة تقدر بـ108 أطنان.

المصدر: تاس