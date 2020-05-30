روسيا..الخريف المقبل موعد إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل

تطلق مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل الثاني في الخريف المقبل.

أفاد بذلك مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به الأربعاء 27 مايو لمقدم البرامج التلفزيونية، فلاديمير سولوفيوف.

إقرأ المزيد

وقال:" سنسلم العام الجاري صاروخ "أنغارا" الثقيل لمطار "بليسيتك" الفضائي ليتم إطلاقه الاختباري الخريف المقبل. وآمل بنجاح اختباره الثاني لتختتم كل الاختبارات عام 2022 . أما عام 2023 فسيشهد انطلاق عملية إنتاجه الصناعي المتسلسل".

وحسب روغوزين فإن المصنع التابع لـ "روسكوسموس" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا هو الذي تولى إنتاج أقسام الصاروخ.

وكان دميتري روغوزين قد صرح في أبريل الماضي بأن خبراء مركز "خرونيشيف" الفضائي يجرون اختبارات أرضية ختامية للصاروخ الثقيل قبل أن يرسلوه إلى مطار "بليسيتسك" الفضائي.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتستخدم كل الصواريخ الوقود البيئي.

وكانت روسيا قد أطلقت عام 2014 صاروخين من هذا النوع من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

المصدر: تاس