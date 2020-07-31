روسيا تخطط لإطلاق ثاني صواريخ "أنغارا" المعدلة الثقيلة من قاعدة "بليسيتسك"

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن قاعدة "بليسيتسك" الروسية ستستفبل قريبا صاروخا فضائيا ثفيلا من نوع "أنغارا-إيه 5" Angara-A5.

وفي مقابلة مع وكالات إعلام روسية قال المصدر: "من المقرر أن ترسل روس كوسموس صاروخا ثقيلا معدلا من نوع "أنغارا-إيه 5" من مركز خرونيتشف إلى قاعدة بليسيتسك في النصف الأول من أغسطس العام الجاري، التحضيرات في القاعدة لإطلاق الصاروخ ستبدأ في النصف الثاني من الشهر المذكور، أما عملية الإطلاق فمن المخطط أن تجرى في نوفمبر القادم".

وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أشار في مايو العام الجاري إلى أن روسيا ستعاود اختبار صواريخ "أنغارا" الثقيلة المعدلة خريف العام الجاري، وأعلنت مصادر في المؤسسة بعدها أن أول إطلاق لهذه الصواريخ من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع في البلاد من المفترض أن يكون في 3 نوفمبر 2020، ومن المخطط أن تشهد هذه العملية إرسال نموذج لمركبة فضائية روسية جديدة إلى مدارات الأرض.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تخطط لإجراء 6 عمليات اختبار لصواريخ "أنغارا-إيه 5" الفضائية الثقيلة المعدلة، من المفترض أن تنتهي منها عام 2021 أو العام الذي يليه.

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ "أنغارا-1.2" الخفيفة، وصواريخ "أنغارا-1.2" المتوسطة الثقل، وصواريخ "أنغارا-إيه 5" و"أنغارا-إيه 5" الثقيلة.

المصدر: تاس