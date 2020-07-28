المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها غدا

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيتم تعديله يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري.

وتبعا للمعلومات الواردة عن مركز "تسينماش" الروسي، والذي سيتولى خبراؤه الإشراف على مهمة تعديل المدار فإن "محركات المركبة Progress MS-14 الملتحمة بالمحطة هي من ستساهم في عملية التعديل المذكورة، وستبدأ هذه المحركات بالعمل يوم الأربعاء تمام الساعة 16:42 بتوقيت موسكو، لتعمل لمدة 336.3 ثانية، وبعدها سيكون مدار المحطة قد ارتفع بمقدار 1100 م، ليصبح بعيدا عن الأرض نحو 419.1 كلم".

وتأتي هذه التعديلات في المدار كخطوة تحضيرية لتهيئة المحطة لاستقبال مركبة Soyuz MS-17 الروسية التي ستنطلق نحوها في أكتوبر العام الجاري.

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وتشير مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن المركبة المذكورة ستطلق من المنصة رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، لتحمل إلى المحطة رائدي فضاء روسيين هما، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، إضافة إلى رائدة الفضاء التابعة لناسا، كاثلين روبينز.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الفضائية الدولية كانت قد خضعت آخر مرة لتعديل في مدارها في 11 يوليو الجاري، وكان الهدف من التعديل هو تحضيرها لاستقبال مركبة بروغريس إم إس – 15" الفضائية الروسية.

المصدر: تاس