"روس كوسموس" تدخلك عالم الفضاء بتطبيقها الجديد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن إطلاق أول تطبيق رسمي خاص بها، يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي Android و iOS.

وحول هذه الخطورة قالت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي: "الآن لن يفوت قراءنا أهم المعلومات وفيديوهات البث المباشر لعمليات الإطلاق الفضائية، وكذلك المؤتمرات والأحداث الأخرى المتعلقة بشؤون الفضاء".

ويمكن لمستخدمي التطبيق الجديد تبعا للمؤسسة أن يتعرفوا عن طريقه على أحدث أخبار "روس كوسموس" وأخبار الشركات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك الاطلاع على صور المطارات الفضائية وصور الأرض المميزة الملتقطة من الأقمار الصناعية، والحصول على صور رواد المحطة الفضائية الدولية، ويحوي التطبيق أيضا اختبارات أولية تساعد على الترشح للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء.

Роскосмос и ракетно-космическая отрасль становятся еще более доступными!



📲🚀 Встречайте первое официальное приложение Госкорпорации на мобильных операционных системах Android и iOS.



🤳 СКАЧАТЬ — https://t.co/wlVNR8VFG3pic.twitter.com/7IeTnTJdOu — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 27, 2020

وتبعا لمؤسسي التطبيق فإن تطبيقهم الجديد سيعمل على الهواتف المزودة بأنظمة Android - 5.0 وأنظمة Android الأحدث، وكذلك على الأجهزة المزودة بأنظمة iOS - 11.0 ونسخ iOS الأحدث.

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ويمكن الحصول على هذا التطبيق حاليا عن طريق موقع roscosmos.ru التابع لـ "روس كوسموس، أو عبر متجري Google Play وApp Store الإلكترونيين.

المصدر: تاس