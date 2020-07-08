المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها السبت 11 يوليو الجاري لاستقبال شاحنة جديدة

سيجري السبت 11 يوليو الجاري التعديل المخطط له مسبقا لمدار المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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وقال:" يخطط لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية السبت 11 يوليو عام 2020 بغية تشكيل مدار عملي جديد قبل إطلاق شاحنة "بروغريس إم إس – 15" الفضائية الروسية ومركبة "سويوز "إم إس – 17" الفضائية المأهولة".

وحسب المعلومات الواردة من المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية فإن محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 14" سيتم تشغيلها الساعة 22.15 يوم 11 يوليو بتوقيت موسكو لمدة 227 ثانية، ما سيؤدي إلى إنزال مدار المحطة الدولية بمقدار كيلومتر واحد ليبلغ 418 كيلومترا فوق سطح الأرض.

يذكر أن شاحنة "بروغريس إم إس –15 " الفضائية الروسية يتوقع أن تطلق في 23 يوليو الجاري من المنصة الـ31 في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي بصاروخ "سويوز - 2 - 1 آ".

وستنقل الشاحنة إلى طاقم المحطة الوقود والماء والأكسجين وكل ما يلزم لإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

المصدر: روس كوسموس