توقف عمليات البحث عن مصدر البنزول في محطة الفضاء الدولية

اعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، عن فشل عمليات البحث عن مصدر البنزول في جو المحطة الدولية بسبب عطل جهاز تحليل الهواء الأمريكي خلال العمل في القطاع الروسي.

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وكانت ناسا قد أعلنت سابقا، عن عزل القطاعين الأمريكي والروسي عن بعضهما خلال عملية البحث عن مصدر البنزول السام في جو المحطة الفضائية الدولية. وقد بدأت عملية البحث عن مصدر البنزول في القطاع الروسي باستخدام جهاز AQM-1 لتحديد نوعية الهواء.

وتفيد ناسا "بأن الجهاز AQM-1 أجرى قياسين في القطاع الروسي، وبعدها توقف عن العمل بسبب انقطاع الفاصمة (الفيوز)، ما تطلب إعادته إلى القطاع الأمريكي لتحديد سبب هذا الانقطاع، واتضح أنه ناتج عن ماس كهربائي داخل الجهاز نفسه". وبسبب عطل الجهاز، أعاد طاقم المحطة فتح القطاعين على بعضهما.

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن ارتفاع تركيز البنزول في هواء المحطة الفضائية الدولية، ولكنه لا يتجاوز الحد المسموح به ولا يشكل خطورة على حياة رواد الفضاء. ولكن لم يكتشف مصدر البنزول إلى الآن.

المصدر: نوفوستي