شركة روسية خاصة تصمم صاروخا فائق الخفة

تعمل شركة "كوسموكورس" الروسية الخاصة على إعداد مشروع صاروخ فائق الخفة ليشارك فيما بعد في مسابقة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية "إيرونيت".

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، الذي قال" لدينا اقتراحات خاصة بهذا الشأن. وقد أعددنا مشروعا تصميميا للصاروخ ورسمنا شكله الخارجي".

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وحسب المدير العام فإن كل الاقتراحات التقنية سترسل إلى لجنة تنظيم مسابقة "إيرونيت" التكنولوجية للبحث عن جهات يمكن أن تساهمنا في تطوير المشروع".

يذكر أن رئيس منتدى موسكو الفضائي، رومان جيتس، كان قد صرح في أبريل الماضي للصحفيين بأن مؤسسة "المبادرة التكنولوجية الوطنية" تعتزم أن تطرح الخريف المقبل مناقصة تصميم الصاروخ الروسي فائق الخفة الذي يفترض أن ينقل إلى ارتفاع 500 كيلومتر فوق سطح الأرض 250 كيلوغراما من الحمولة المفيدة.

وستختار نتبجة طرح المناقصة شركتان أو 3 شركات روسية تتولى وضع مشروع الصاروخ فائق الخفة. وستخصص له أموال قدرها 50 مليون روبل لإعداد مشروع تقني نهائي.

يذكر أن شركة "كوسموكورس" الروسية الخاصة معروفة بخططها لإنشاء مطار فضائي خاص في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية من حيث ستطلق مركبات سياحية مأهولة إلى مدار الأرض المنخفض.

المصدر: تاس