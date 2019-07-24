شركة روسية تنوي إنشاء قاعدة فضائية في روسيا

بعثت شركة "كوسموكورس" الروسية رسالة إلى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أكدت فيها على ضمان الأمن التقني البيئي للقاعدة الفضائية التي تنوي إنشاءها في مقاطعة نيجني نوفغورود.

أفاد بذلك مدير عام الشركة، ألكسندر بوشكين، في حديث أدلى به الثلاثاء 23 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

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وأوضح، بوشكين، أن شركته المتخصصة في السياحة الفضائية أرسلت منذ أسبوعين إلى مؤسسة "روس كوسموس" مواصفات تقنية من شأنها التأكيد على عدم إلحاق القاعدة الفضائية المزمع إنشاؤها أضرارا بيئية بمقاطعة "نيجني نوفغورود" الروسية التي تطل غالبية أراضيها على نهر الفولغا.

قال بوشكين أيضا إن مؤسسة "روس كوسموس" باشرت بدراسة الرسالة، مضيفا أنه لم يتلق بعد ردا رسميا عليها.

يذكر أن شركة "كوسموكورس" الروسية تعمل على تصميم مركبة للرحلات الفضائية السياحية في مدار الأرض المنخفض. ويتوقع أن يقوم طاقم المركبة برحلة فضائية لمدة 15 دقيقة حول الأرض على ارتفاع 200 كيلومتر. ومن أجل تحقيق ذلك فإن الشركة تنوي إنشاء قاعدة فضائية نظيفة بيئيا في مقاطعة "نيجني نوفغورود" الروسية.

المصدر: تاس