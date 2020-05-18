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"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقمار Starlink

الفضاء

Reuters SJN/MMA
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها أجلت موعد إطلاق 60 قمرا من أقمار Starlink، والذي كان من المفترض أن يكون في 18 مايو الجاري.

وأشارت الشركة في صفحتها على "تويتر" إلى أنه "وبسبب الأحوال الجوية السيئة قبالة الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، تقرر تأجيل موعد إطلاق أقمار Starlink من 18 إلى 19 مايو الجاري، حيث ستتم عملية الإطلاق في تمام الساعة (10:10 بتوقيت موسكو)، وأن فريق العمل في سبيس سيراقب عن كثب حالة الطقس".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن عملية إطلاق الأقمار المذكورة كان قد أجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، فأول مرة أجلت عملية الإطلاق من 4 إلى 7 مايو الجاري، ثم أعلن عن تأجيل إطلاقها إلى 17 من نفس الشهر، وبعدها أجلت من 17 إلى 18 مايو كي لا تؤثر على عملية الإطلاق التي نفذتها شركة United Launch Alliance، والتي أرسلت فيها إلى الفضاء مركبة X-37B باستخدام صاروخ "أطلس-5" الذي أطلقته من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

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ويهدف مشروع Starlink الذي أعلنت عنه "سبيس إكس" لأول مرة عام 2015، لإطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: تاس

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