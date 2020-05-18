إطلاق الصاروخ الأمريكي Atlas 5 وعلى متنه مكوك سري (فيديو)

أطلق سلاح الجو الأمريكي الأحد، الصاروخ الناقل "أطلس 5 "، من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، وعلى متنه المكوك العسكري التجريبي الصغير X-37B.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن المكوك العسكري المصغر سيمضي أشهرا في المدار لإجراء تجارب يتم خلالها توجيهه عن بعد.

والمكوك المصغر من ضمن برنامج فضاء أمريكي أخرج من الخدمة في العام 2011.

وبعيد الإطلاق أشاد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بـ"سادس مهمة لطائرة X-37B التي يمكن إعادة استخدامها".

وسيضع المكوك العسكري المصغر في المدار قمرا اصطناعيا صغيرا أطلق عليه تسمية "فالكونسات-8" لإجراء أبحاث إضافية، وفق ما أوضحت وزيرة سلاح الجو باربرا باريت في وقت سابق من الشهر الحالي، كاشفة تفاصيل عن مهمة كانت قبل ذلك مشروعا فائق السرية.

ويبلغ طول المكوك المصغر تسعة أمتار وعرضه مع الجناحين 4.5 متر، وفي رحلاته السابقة التي بدأت في العام 2010 بقي في المدار لفترات أطول.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، فإن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أعرب في أكتوبر 2018 عن قلقه من أن الجيش الأمريكي قد يستخدم X-37B لنقل السلاح إلى الفضاء.

المصدر: وكالات