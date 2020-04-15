التحضيرات جارية لاستقبال "مركبة "سويوز" الفضائية المأهولة

بدأ الخبراء العاملون في قطاع الفضاء الروسي التحضيرات لاستقبال مركبة "سويوز إم إس – 15" الفضائية المأهولة التي يتوقع أن تهبط على الأرض بطاقمها يوم 17 أبريل الجاري.

جاء ذلك في صفحة مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، على "تويتر".

وقال، روغوزين، إن فريق الطوارئ والمروحيات والطائرات والحافلات قد وصلت إلى مواقعها استعدادا لاستقبال طاقم المركبة الفضائية الماهولة.

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وسيشارك في عملية استقبال المركبة الفضائية 8 مروحيات من طراز "مي – 8" وطائرات النقل "آن – 12" و"آن – 26" و19 قطعة من المعدات الخاصة.

وأعاد ،دميتري روغوزين، إلى الأذهان أن المركبة الفضائية يتوقع أن تهبط على الأرض الساعة 4.53 يوم 17 أبريل بتوقيت موسكو في إحدى المناطق بجمهورية كازاخستان.

وكان المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي قد أفاد في وقت سابق بأن أفراد فريق استقبال المركبة الفضائية قد خضعوا لاختبار كشف فيروس كورونا. أما المعدات فجرى تعقيمها.

يذكر أن طاقم مركبة "سويوز إم إس – 15" التي ستعود يوم 17 أبريل إلى الأرض يضم الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيين، أندريو مورغان وجيسيكا ماير.

المصدر: تاس