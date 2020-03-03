شركة "إينيرغيا": المصعد القمري الروسي قد يكون متعدد الاستخدام

أعلن مدير عام شركة "إينبرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية، نيقولاي سيفاستيانوف، أن المصعد القمري الذي تعمل الشركة على تصميمه قد يكون متعدد الاستخدام.

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وأوضح أن مجمع الهبوط والإقلاع الفضائي (المصعد القمري) سيقوم بنقل رواد الفضاء والحمولة من وإلى المحطة الفضائية المدارية القمرية، قائلا:" سيصل رواد الفضاء إلى المحطة المدارية ليركبوا المصعد الذي سيُنزلهم إلى سطح القمر حيث سيعملون لمدة 30 يوما وليس لمدة 3 أيام في حال عدم اعتماد المحطة المدارية والقيام برحلة قمرية مستقلة، ثم سيركبون المصعد القمري مرة أخرى ليُعيدهم إلى المحطة التي تدور حول القمر على ارتفاع 10 آلاف كيلومتر فوق سطحه.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا بصدد تصميم مصعد قمري من شأنه إنزال الشحنات من المحطة الفضائية إلى سطح القمر بطلب من الشركاء الأجانب، مضيفا أن المشروع سيكون خاصا لتعويض نفقات تصميم وتصنيع المصعد.

المصدر: تاس