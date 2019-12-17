روسيا تنشئ مصعدا فضائيا

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته تعتزم تصنيع مصعد فضائي سيعمل بشكل دائم بين المحطة المدارية القمرية وسطح القمر.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 16 ديسمبر في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

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وقال:" سننشئ (وحدة فضائية)/ مصعدا من شأنه نقل الحمولة المفيدة من المحطة المدارية إلى سطح القمر بطلب من شركائنا". وأضاف أن المشروع سيكون خاصا لأن تحقيقه بحاجة إلى رصد أموال هائلة.

وأشار روغوزين إلى أن هناك عددا من الدول تريد إرسال مسابير إلى القمر، لكنها لا تعرف سبيلا لإيصالها. لذلك قررنا تصنيع منصة متعددة المهام ستنقل مختلف الأنواع من الحمولة.

وسبق لـ روغوزين أن أفاد بأن الوحدتين الفضائيتين الجديدتين الروسيتين الجاهزتين اللتين تم إنتاجهما للمحطة الفضائية الدولية يمكن أن تستخدما أثناء إنشاء المحطة المدارية القمرية.

المصدر: تاس