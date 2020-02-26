 
مباشر
عاجل
وزارة الخزانة الأمريكية تدرج أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب

روسيا تقترح وضع قواعد مرور في الفضاء

الفضاء

روسيا تقترح وضع قواعد مرور في الفضاء
Twitter.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nc50

بادرت روسيا إلى وضع قواعد للمرور في مدار الأرض بسبب الازدياد السريع لعدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

وقال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما (البرلمان الروسي) لشؤون السياسة الاقتصادية والصناعة والتنمية الابتكارية، دينيس كرافتشينكو، إن تلك المسألة تبحث حاليا في مجلس الدوما الروسي.

إقرأ المزيد
إيران تعتزم إطلاق 6 أقمار صناعية
إيران تعتزم إطلاق 6 أقمار صناعية

وأوضح قائلا:" تعتزم بعض الدول، بما فيها روسيا، أن تطلق قريبا عددا كبيرا من الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض. وفي هذا السياق أعلن مؤخرا مؤسسس شركة "سبيس إكس، إيلون موسك، عن نية شركته إطلاق 11 ألف قمر صناعي في إطار مشروع "ستارلينك". أما بريطانيا فقد بدأت في إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لمشروع OneWeb وسيبلغ عددها قريبا 648 قمرا صناعيا وذلك باستخدام الصواريخ الروسية ضمنا".

أما روسيا فإنها بصدد وضع برنامج "سفيرا" للاتصالات الفضائية والذي يقضي بإطلاق 600 قمر صناعي. وسيبدأ تحقيق البرنامج بحلول عام 2023.

وأضاف البرلماني الروسي قائلا:"يجب علينا إعداد اقتراحات لإدخالها في القانون الفضائي الدولي بعد مناقشتها على الصعيد الدولي".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا