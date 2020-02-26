روسيا تقترح وضع قواعد مرور في الفضاء

بادرت روسيا إلى وضع قواعد للمرور في مدار الأرض بسبب الازدياد السريع لعدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

وقال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما (البرلمان الروسي) لشؤون السياسة الاقتصادية والصناعة والتنمية الابتكارية، دينيس كرافتشينكو، إن تلك المسألة تبحث حاليا في مجلس الدوما الروسي.

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وأوضح قائلا:" تعتزم بعض الدول، بما فيها روسيا، أن تطلق قريبا عددا كبيرا من الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض. وفي هذا السياق أعلن مؤخرا مؤسسس شركة "سبيس إكس، إيلون موسك، عن نية شركته إطلاق 11 ألف قمر صناعي في إطار مشروع "ستارلينك". أما بريطانيا فقد بدأت في إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لمشروع OneWeb وسيبلغ عددها قريبا 648 قمرا صناعيا وذلك باستخدام الصواريخ الروسية ضمنا".

أما روسيا فإنها بصدد وضع برنامج "سفيرا" للاتصالات الفضائية والذي يقضي بإطلاق 600 قمر صناعي. وسيبدأ تحقيق البرنامج بحلول عام 2023.

وأضاف البرلماني الروسي قائلا:"يجب علينا إعداد اقتراحات لإدخالها في القانون الفضائي الدولي بعد مناقشتها على الصعيد الدولي".

المصدر: تاس