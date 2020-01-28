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إيران تعتزم إطلاق 6 أقمار صناعية

الفضاء

إيران تعتزم إطلاق 6 أقمار صناعية
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صورة أرشيفية
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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن طهران بصدد إطلاق 6 أقمار صناعية إلى الفضاء.

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وأوضح أن منصات إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية ستكون جاهزة عما قريب وقال في مدونة نشرها على تويتر" إننا نجهز حاليا منصة لإطلاق قمرنا الصناعي "ظفر". وأضاف أن الخبراء الإيرانيين بصدد إعداد جدول زمني لإطلاق 5 أقمار صناعية أخرى.

يذكر أن جهرمي كان قد أعلن السبت 25 يناير أن إيران مستعد لإطلاق 6 أقمار صناعية.

جدير بالذكر أن إيران كانت قد فشلت في إطلاق قمرين صناعيين في يناير وفبراير العام الماضي.

المصدر: تاس

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