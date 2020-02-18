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صاروخ النقل "سويوز-2" يجتاز الاختبارات بنجاح

الفضاء

صاروخ النقل
Sputnik Maxim Bogodvid
صاروخ "سويوز-2" يجتاز الاختبارات بنجاح
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ، أن صاروخ النقل "سويوز-2" مع القمر الصناعي العسكري "ميريديان-إم"، قد اجتازا الاختبارات في مطار بليسيتسك الفضائي بنجاح.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي للأنباء، إن صاروخ النقل "سويوز-2" وعلى متنه القمر الصناعي العسكري "ميريديان-إم" الذي كان من المقرر إطلاقه يوم 24 يناير الماضي وتأجل لأسباب فنية، قد ثبت على منصة الإطلاق في مطار بليسيتسك بعد أن تجاوز جميع الاختبارات بنجاح. وقد تقرر إطلاقه يوم 20 فبراير الجاري.

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ومهمة القمر الصناعي "ميريديان –إم" هي توفير الاتصالات بين السفن البحرية وطائرات استطلاع الجليد في طريق البحر الشمالي مع المحطات الساحلية والأرضية. كما أن هذه الأجهزة ضرورية لتوسيع قدرات شبكة محطات اتصالات الأقمار الصناعية في المناطق الشمالية من سيبيريا والشرق الأقصى من أجل التنمية الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي

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