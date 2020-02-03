استبدال المرحلة الثالثة بصاروخ "سويوز" الحامل للقمر الصناعي العسكري الروسي

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "تاس" بأن الخبراء في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية يستبدلون المرحلة الثالثة في صاروخ "سويوز - 2.1 آ".

وذلك بعد أن تم تأجيل إطلاقه إلى 14 فبراير الجاري.

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وأعاد المصدر إلى الأذهان أن الصاروخ كان يجب أن يطلق في 24 يناير الماضي القمر الصناعي العسكري الروسي من طراز "ميريديان". لكن إطلاقه تأجل إلى فبراير وتم فك القمر الصناعي عن الصاروخ لوجود خلل في أجهزة الصاروخ الكهربائية كما أعلن في أعقاب فحص أجراه الخبراء العسكريون في القاعدة الفضائية.

وقال المصدر إنه قد اتخذ قرار باستبدال المرحلة الثالثة للصاروخ كاملة وأوضح أن المرحلة الثالثة المعطلة قد أرسلت إلى مركز "بروغريس" الروسي المصنع للصواريخ الفضائية.

من جهة أخرى فإن مصدرا آخر قال إن موعد إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي العسكري لم يتم تغييره وسيطلق الصاروخ المزود بالمرحلة الثالثة الجديدة في 14 فبراير كما أعلن سابقا.

يذكر أن شركة " الأنظمة المعلوماتية للأقمار الصناعية" الروسية وقعت عام 2017 مع وزارة الدفاع الروسية اتفاقية توريد 4 أقمار صناعية عسكرية من شأنها أن تحل محل الأقمار الصناعية العسكرية القديمة من طراز "مولنيا" و"رادوغا".

المصدر: تاس