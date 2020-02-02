نجاح "تو-160 إم" المطورة في أول تحليق تجريبي

أعلنت مؤسسة "توبوليف" الروسية لصناعة الطائرات، أن قاذفة الصواريخ الاستراتيجية المطورة "تو-160 إم"، نفذت أول تحليق اختباري لها بنجاح، من مطار "غوربونوف" في قازان وسط روسيا.

وأشارت الشركة، إلى أن التحليق تم على ارتفاع 1500 متر، واستمر 34 دقيقة.

وأضافت أن القاذفة زودت خلال عملية التحديث بمعدات ملاحة وطيران جديدة، ومنظومة اتصالات حديثة ونظام إدارة وتوجيه جديد، ومحطة رادار، ونظام حماية راديو إلكتروني.

وذكرت الشركة أن التحليق تم بشكل طبيعي، ونفذ طاقم الطائرة كل الاختبارات والفحوص اللازمة للأنظمة والمعدات المحدثة، التي عملت بشكل طبيعي، دون أي تحفظ على أدائها.

🇷🇺Rusların manevra kabiliyeti ve beyaz rengi nedeniyle Beyaz Kuğu olarak adlandırdığı Tu-160, dünyanın en büyük süpersonic uçağı olma özelliğini taşıyor. Uçak, 14 bin 700 m irtifaya çıkabiliyor. Ses hızının 2 katı sürate sahip Tu-160’ın menzili ise 15 bin km. pic.twitter.com/gpszwO5egd — Defence and Technology (@SavunmaTekno) August 28, 2018

يشار إلى أن حاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو-160 إم"، ستدخل الخدمة في القوات الجوية الفضائية الروسية عام 2021.

"تو- 160" تحمل 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية ليصل إجمالي ذخائرها إلى 40 طنا، وقادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

وتعد "تو-160" أكبر قاذفة في العالم وتخدم في القوات الجوية الروسية 15 قاذفة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 65 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

ويلقّب العسكريون وخبراء الطيران "تو-160" بـ"البجعة البيضاء" لتناسق أبعادها وأدائها الآيروديناميكي، فيما يسميها حلف الناتو "جاك الأسود" لشدة بطشها.

المصدر: قناة زفيزدا