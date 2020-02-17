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سبيس إكس تؤجل إطلاق فالكون-9

الفضاء

سبيس إكس تؤجل إطلاق فالكون-9
Globallookpress Global Look Press/SpaceX
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 60 قمرا صناعيا لشبكة ستارلينك.

وجاء في بيان شركة سبيس إكس، "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون -9 وعلى متنه أقمار ستارلينك الصناعية، لفحص واختبار عمل صمامات المرحلة الثانية، ونخطط لإطلاق الصاروخ يوم 17 فبراير".

و ستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية من الجيل القادم تضمن الحصول على الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي لا يصلها الإنترنت السلكي.

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وقد بدأت عملية تنفيذ هذا المشروع عام 2018، وجرى إطلاق أكثر من 200 من الأقمار الصناعية من مجموع نحو 12 ألف قمر صناعي. ومن المقرر إطلاق 30 ألف قمر صناعي إضافي للعمل على مدارات ارتفاعها من328 وإلى 580 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي

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