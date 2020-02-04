روسيا تبتكر نظاما جديدا لإنقاذ رواد الفضاء

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن المهندسين الروس اخترعوا نظاما جديدا لإنقاذ رواد الفضاء.

وسينصب النظام، حسب روغوزين، في مقدمة مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة التي توضع بدورها في رأس الصاروخ الحامل.

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وبحسب روغوزين ، فإن نظام الإنقاذ الذي ينصب حاليا في مركبات "سويوز" الروسية المأهولة يضمن عودة رواد الفضاء وإنزالهم إلى الأرض بمظلات في حال تحطم الصاروخ الحامل أو حدوث أي خلل فيه، كما هو الحال في تحطم مركبة "سويوز إم إس – 10" المأهولة الذي وقع في أكتوبر عام 2018.

أما نظام الإنقاذ الجديد التابع لمركبة "أوريول" الروسية المأهولة فإنه عبارة عن صاروخ صغير يكفي وقوده لإيصال رواد الفضاء إلى مدار الأرض.

وأوضح روغوزين أن نظام الإنقاذ التابع لمركبة "أوريول" سيتزود بمحركين يشغل أولهما ويفصل المركبة عن الصاروخ لتبتعد عنه إلى مسافة آمنة، ثم يتم تشغيل المحرك الثاني الذي يقوم بدفع المركبة إلى الأعلى وليس إلى الأسفل ويوصلها إلى مدار الأرض حيث يمكن أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية أو تدخل الغلاف الجوي للأرض ثانية لتهبط على كوكبنا بسلام.

المصدر: تاس