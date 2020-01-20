ناسا: سنواصل استخدام مركبات "سويوز" الروسية المأهولة

ناسا لن تتخلى عن المقاعد في مركبات "سويوز" الروسية لأن الوكالة معنية بتعزيز وجودها في المحطة الفضائية الدولية.

أعلن ذلك رئيس ناسا، جيم برايدنستاين، في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 يناير على الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة.

وقال:" ستسعى ناسا إلى الحفاظ على وجودها في مدار الأرض وفي المحطة الفضائية الدولية بصورة خاصة، إذ أن هناك مهام كثيرة لم تنفذها بعد".

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وأضاف أن ناسا معنية بزيادة عدد رواد الفضاء الأمريكيين على متن المحطة الفضائية الدولية. وقال مجيبا عن سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين عن احتمال التخلي عن شراء الكراسي في مركبات "سويوز" الروسية قال :" نحن غير جاهزين لإدخال أي تعديلات في سياستنا الحالية ومهتمون بضمان زيادة وجودنا في المحطة الفضائية الدولية وزيادة فترة بقائنا هناك".

وأوضح أن إطلاق مركبة "دراغون" المأهولة يوسع إمكانات ناسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التخلي عن إمكانات مركبات "سويوز" الروسية.

المصدر: تاس