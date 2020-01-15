خروج الرائدتين الأمريكيتين إلى الفضاء المكشوف

خرجت رائدتا الفضاء الأمريكيتان، كريستينا كوك وجيسيكا مائير، اليوم من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف لاستبدال البطاريات الكهربائية.

جاء ذلك في صفحة وكالة ناسا على "تويتر" التي قالت إن عملية الخروج من المحطة بدأت الساعة 6.35 بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي (الساعة 14.35 بتوقيت موسكو)، مضيفة أنها ستستغرق 6 ساعات ونصف الساعة.

إقرأ المزيد

وأشارت ناسا إلى أن تلك العملية هي الرابعة لتحديث نظام التغذية الكهربائية للمحطة.

يذكر أن كريستينا كوك، يمكن أن تحطم رقما قياسيا بين رائدات الفضاء من حيث فترة البقاء غير المنقطع على متن المحطة الفضائية الدولية. ووصلت كريستينا المحطة الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 12" للعمل كمهندسة.

المصدر: إزفيستيا