الصين تنجح بإرسال أقمار جديدة إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الأربعاء في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية، من بينها قمر للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للمصادر فإن صاروخا من نوع " لونغ مارش-2 دي" انطلق صباح الأربعاء من قاعدة "تايوان" الفضائية في تمام الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي (5:53 بتوقيت موسكو)، ليحمل إلى الفضاء قمر اتصالات من نوع Jilin-1 ، و3 أقمار صغيرة أخرى، من بينها قمرا "نيوسات-7" و"نيوسات-8" الأرجنتينيين.

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وطور قمر Jilin-1 من قبل شركة Changguang Satellite Technology ليعمل كقمر اتصالات واستشعار عن بعد، ويقوم بالتقاط صور وفيديوهات عالية الدقة للأرض، وسينضم إلى مجموعة من 15 قمرا من نوع Jilin لتقدم هذه الأقمار خدمات لمؤسسات عامة وخاصة في الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة التي أطلقت اليوم حملت رقم 325 التي تستخدم فيها الصين صاروخا من نوع "لونغ مارش" لإطلاق الأقمار إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي