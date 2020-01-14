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روسيا تطلق أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء قريبا

الفضاء

روسيا تطلق أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء قريبا
Sputnik SpaceX Flickr
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أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تنوي إطلاق أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء في مارس العام الجاري.

وقال بيان صادر عن شركة Information Satellite Systems الروسية: "أواخر مارس 2020 من المفترض أن تطلق روسيا قمري اتصالات جديدين من نوع Express-103 و Express-80من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، معتمدة على صاروخ Proton-M محلي الصنع".

وأشار البيان إلى أن شركة Information Satellite Systems ستطلق الأقمار المذكورة بالتعاون مع شركة Thales Alenia Space العالمية.

ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار في الفضاء لمدة 15 سنة، وتوفر خدمات الاتصالات اللاسلكية والبث الرقمي وخدمات الإنترنت الفائقة السرعة على الأرض.

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وكان المدير العام لمؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية، يوري بروخوروف، قد أكد في مقابلة صحفية العام الفائت أن بلاده عازمة على إطلاق 3 أقمار اتصالات صناعية جديدة إلى الفضاء، وقال : "إن 3 أقمار جديدة من نوع  Express-AMU تم تصنيعها في روسيا، من المفترض أن تطلق إلى الفضاء في الأعوام القليلة القادمة، في إطار البرنامج الفدرالي الروسي لشؤون الفضاء".

المصدر: نوفوستي

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