"بايكونور" يطلق أول صاروخ "سويوز" هذا العام

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن مطار "بايكونور" الفضائي يستعد لإطلاق أول صاروخ "سويوز" روسي إلى الفضاء قريبا.

وقال روغوزين في تغريدة على تويتر "إن اللجنة الحكومية المختصة برئاسة نائب مدير روس كوسموس، ألكسندر كوباتين، قد أعلنت من مطار بايكونور أن صاروخ Soyuz-2 الذي سيخصص لإطلاق أقمار OneWeb البريطانية سيثبت على منصة الإطلاق في 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء قريبا".

ومن جانبه كان المدير العام لمركز "بروغريس" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، دميتري بارانوف، قد صرح في وقت سابق بأن عملية إطلاق صاروخ Soyuz-2 الذي سيحمل أقمار OneWeb من مطار "بايكونور" من المفترض أن يتم في 7 فبراير الجاري، عند الساعة 00:42 بتوقيت موسكو، وأنه سيكون أول صاروخ Soyuz يطلق من هذا المطار الفضائي هذا العام.

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية طورت لتضم نحو 2000 قمر صناعي صغير تدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من مطار "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.

وبموجب العقود الموقعة بين شركتي OneWeb وArianespace عام 2015 من المفترض أن يطلق الكثير من أقمار OneWeb باستخدام 21 صاروخا روسيا من طراز Soyuz، من مطاري "كورو" و"بايكونور" الفضائيين، وهناك احتمالات لإجراء 5 عمليات إطلاق أخرى بالاعتماد على هذه الصواريخ.

المصدر: تاس