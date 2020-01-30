روسيا تستعد لإطلاق قمر Glonass جديد

أعلنت شركة Information Satellite Systems أن قمرا صناعيا جديدا سيطلق الشهر القادم لينضم إلى أقمار منظومة Glonass الروسية.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن قمرا جديدا من طراز Glonass-M تم نقله إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية في أرخانغيلسك، وتم إدخال القمر إلى مبنى التجميع والاختبار التابع للقاعدة، حيث سيعمل الخبراء على تفقده وتجهيزه للإطلاق في 28 فبراير القادم".

وأضاف البيان "الخبراء التابعون لـ Information Satellite Systems وقاعدة بليسيتسك سيقومون قريبا بتركيب أجنحة ألواح الطاقة الشمسية على هيكل القمر المذكور، وسيزودونه بالمعدات لربطه بوحدة التعجيل التي ستضعه في مداره الفضائي".

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وبالإضافة إلى القمر المذكور تملك شركة Information Satellite Systems قمرا آخر من طراز Glonass-M بدأت بتطويره منذ 5 سنوات تقريبا، وتنوي إطلاقه إلى الفضاء، كما تخطط الشركة لتطوير أقمار جديدة من طراز Glonass-K و Glonass-K2 لتعزز بها قدرات منظومة Glonass الروسية.

وكانت روسيا قد أطلقت آخر قمر من طراز Glonass-M إلى الفضاء في 11 ديسمبر الفائت، على متن صاروخ Soyuz-2.1b، وبدأ القمر عمله في منظومة Glonass في 3 يناير الجاري.

وتعتبر منظومة Glonass اليوم المنافس الأقوى لـ GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

وتضم هذه المنظومة حاليا 28 قمرا، منها واحد ما زال في مرحلة الاختبار، وآخر يعمل كقمر احتياطي.

المصدر: تاس