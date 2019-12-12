قمر "غلوناس" الروسي يصل مداره الفضائي

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قمر Glonass-M الذي أطلق مؤخرا لينضم لمنظومة "غلوناس" الملاحية وصل إلى مداره الفضائي بنجاح.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "في الـ 11 من ديسمبر الجاري وفي تمام الساعة 11:54 بتوقيت موسكو انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في أرخانغيلسك صاروخ Soyuz-2.1b، حاملا على متنه وحدة التعجيل Fregat وقمرا جديدا من نوع Glonass-M لينضم لمنظومة غلوناس الملاحية، تمت عملية الإطلاق بنجاح، وفي تمام الساعة 12:04 بتوقيت موسكو انفصلت وحدة التعجيل عن المرحلة الثالثة من الصاروخ لتتابع طريقها وتوصل القمر إلى مداره الفضائي المحدد".

وأشار البيان إلى أن القمر الجديد من المفترض أن يحل محل قمر Glonass-M الذي يحمل الرقم 742، والذي توقف عن الخدمة في أغسطس الفائت بعد أن عمل في الفضاء لـ 7 سنوات.

وكان من المفترض أن ينطلق هذا القمر إلى الفضاء في 10 من ديسمبر الجاري، لكن العملية ألغيت قبل دقيقة من الإطلاق، وأجلت حتى اليوم التالي.

ومع إطلاق هذا القمر أصبحت مجموعة أقمار منظومة "غلوناس" تضم 28 قمرا، منها واحد ما زال في مرحلة الاختبار، وآخر يعمل كقمر احتياطي.

وتعتبر منظومة "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

ومن المنتظر أن تتعزز قدرات هذه المنظومة في العامين القادمين بعد أن تنضم إليها 4 أقمار من نوع Glonass-M وGlonass-K وفقا لمصادر في شركة "إنغوستراخ" الروسية

المصدر: نوفوستي