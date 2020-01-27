اليابان تطلق قمر استشعار جديدا إلى الفضاء

أعلنت شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية عن نيتها إطلاق قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن الشركة إن قمر Optical 7 الذي كان من المقرر إطلاقه في الـ 27 من يناير الجاري من المفترض أن يطلق إلى الفضاء 28 يناير من قاعدة "تانيغاشيما" في ولاية "كاغوشيما" الواقعة جنوب غرب اليابان.

وتبعا للبيانات المتوفرة فإن القمر الذي بلغت تكلفته 30 مليار ين ياباني (274 مليون دولار) سيعمل لصالح وزارة الدفاع اليابانية، وسيعتمد على كاميرات فائقة الدقة ومعدات متطورة تمكنه من التقاط صور دقيقة وواضحة للأرض حتى في ظروف الطقس السيئة.

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وتملك اليابان حاليا 7 أقمار صناعية مخصصة للاستطلاع ورصد الأرض عن بعد، آخرها أطلق عام 2018، بعضها قادرة على التقاط صور دقيقة في ظروف الطقس السيء، ما يجعلها توثق صورا لأي بقعة في الأرض مرة في اليوم على الأقل.

ومن المفترض أن تتمكن اليابان من زيادة عدد هذه الأقمار إلى 10، لتستطلع مختلف بقاع الأرض بشكل أفضل.

المصدر: تاس