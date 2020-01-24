روسيا تستعد لإطلاق وحدة جديدة نحو محطة الفضاء الدولية

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد يستعدون لإطلاق وحدة جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمصادر فإن "وحدة ناؤوكا (العلم) المخصصة للمحطة الفضائية الدولية، والتي كان من المقرر أن تنقل إلى قاعدة بايكونور في كازاخستان أواخر يناير الجاري، سترسل نحو القاعدة ما بين 20 و30 مارس القادم".

وأوضحت المصادر أن تأجيل عملية إرسال الوحدة المذكورة نحو "بايكونور" سببه أن الخبراء أخضعوها لتعديلات جديدة تتعلق بخزانات الوقود، حيث رأى بعضهم أن استبدال الخزانات بأخرى يساعد على ترشيد استهلاك الوقود، ثم تقرر فيما بعد إبقاء الخزانات الأساسية مع إدخال بعض التعديلات عليها.

و"ناؤوكا" هي عبارة عن وحدة متعددة الاستخدامات سترسل نحو المحطة الفضائية الدولية لتعمل كمختبر علمي، ويمكن استخدامها كوحدة لتخزين البضائع أو المعدات المستخدمة في التجارب العلمية التي تجرى على متن المحطة.

وبدأ مركز "خرونيتشيف" الروسي العمل على هذه الوحدة منذ عام 1995، لكن عملية إنتاجها تعثرت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

وكان من المقرر أن تطلق الوحدة عام 2014، لكن عملية الإطلاق تعثرت أيضا بسبب تعديلات أدخلت على صواريخ "بروتون" التي ستحملها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي