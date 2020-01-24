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تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لعودة مركبة "سويوز" المأهولة

الفضاء

تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لعودة مركبة
Sputnik Kirill Kalinnikov
صورة أرشيفية
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أجرى الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية مساء يوم 23 يناير تعديلا لمدار المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان أصدره المركز أن عملية التعديل نفذت لأول مرة العام الجاري باستخدام محركات شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" الروسية ليبلغ الارتفاع الأقصى لمدار المحطة  415.9 كيلومتر.

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وأضاف البيان أن تلك المناورة المدارية تم تحقيقها بغية خلق ظروف باليستية مناسبة لتنفيذ برنامج تحليق مركبة "سويوز – إم إس – 13" المأهولة التي يتوقع أن تُعيد إلى الأرض يوم 6 فبراير المقبل رواد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والإيطالي، لوكا برميتانو، والأمريكية، كريستينا كوك.

وسيبقى بعد 6 فبراير على متن المحطة الفضائية الدولية الروسي، أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيان، أندريو مورغان وجيسيكا ماير.

المصدر: تاس

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