المحطة الفضائية تعدل مدارها

ذكرت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا.

وتبعا للمصادر فإن "مدار المحطة سيخضع للتعديل مرتين في الـ 23 من يناير الجاري، ليصبح مناسبا لعملية هبوط مركبة الفضاء الروسية Soyuz MS-13".

وستستخدم في عملية تعديل المدار محركات مركبة الشحن الروسية Progress MS-13 الملتحمة بالمحطة، حيث ستبدأ المحركات بالعمل بالجولة الأولى في تمام الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، لتشتغل لمدة 564 ثانية.

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فيما ستبدأ الجولة الثانية من عمل المحركات في تمام الساعة 20:38 بتوقيت موسكو، لتشتغل لمدة 282 ثانية، وتساهم في تعديل مدار المحطة مرة أخرى.

ومن المفترض أن تنفصل Soyuz MS-13 عن المحطة الفضائية لتهبط إلى الأرض حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والرائد الإيطالي، لوكا بارميناتو، والأمريكية، كريستينا كوك.

ويعمل على متن المحطة حاليا كلا من الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوتشكا، والإيطالي، لوكا بارميتانو، ورواد ناسا، جيسيكا مائير وكريستينا كوك وأندرو مورغان.

المصدر: نوفوستي