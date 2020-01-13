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روسيا تستعد لإطلاق صواريخ جديدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي

الفضاء

روسيا تستعد لإطلاق صواريخ جديدة من مطار
Sputnik sergey mamontov
مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي يجري تحضيراته لإطلاق صواريخ جديدة هذا العام

وتبعا للمصادر فإن الخبراء في المطار باشروا بتجميع أجزاء صاروخ Soyuz-2.1b الروسي، الذي سيطلق هذا العام ليحمل مجموعة من أقمار منظومة OneWeb إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للمطار: "وصل إلى المطار مؤخرا قطار يحمل 3 أجزاء من صاروخ Soyuz-2.1b الذي سيستخدم لإطلاق OneWeb، ونقلت الأجزاء إلى مبنى التجميع، وباشر الخبراء في فحص مكونات الصاروخ ومعداته الإلكترونية استعدادا لتجميعها".

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو العام الفائت بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

المصدر: تاس

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