روسيا تستعد لإطلاق صواريخ جديدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي يجري تحضيراته لإطلاق صواريخ جديدة هذا العام

وتبعا للمصادر فإن الخبراء في المطار باشروا بتجميع أجزاء صاروخ Soyuz-2.1b الروسي، الذي سيطلق هذا العام ليحمل مجموعة من أقمار منظومة OneWeb إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للمطار: "وصل إلى المطار مؤخرا قطار يحمل 3 أجزاء من صاروخ Soyuz-2.1b الذي سيستخدم لإطلاق OneWeb، ونقلت الأجزاء إلى مبنى التجميع، وباشر الخبراء في فحص مكونات الصاروخ ومعداته الإلكترونية استعدادا لتجميعها".

Специалисты Роскосмоса на космодроме #Восточный приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б» — https://t.co/JJHLrG0GLY



🚀 Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году pic.twitter.com/vAFnYDELI1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 января 2020 г.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

Ракетно-космический центр «Прогресс» по договору с «Главкосмос Пусковые Услуги завершил изготовление ракеты «Союз-2.1а» для запуска космического аппарата #CAS500-1 и попутных полезных нагрузок — https://t.co/50ljNwg5j4



🚀 Запуск планируется в 2020 году с космодрома Байконур pic.twitter.com/T0xMefBAuI — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 января 2020 г.

وفي يونيو العام الفائت بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

المصدر: تاس