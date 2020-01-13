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روسيا تخصص 130 مليون دولار لإنتاج مركبة قمرية من جيل جديد

الفضاء

روسيا تخصص 130 مليون دولار لإنتاج مركبة قمرية من جيل جديد
Sputnik Natalia Seliverstova
مجسم من مركبة "أوريول"
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تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية توظيف ما يزيد عن 8 مليارات روبل (نحو 132 مليون دولار) لتصنيع مركبة "أوريول" القمرية المأهولة من جيل جديد تنتج على دفعات.

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جاء ذلك على موقع الحكومة الروسية للمبيعات.

وقال الموقع إن شركة "إينيرغيا" الروسية تولت إنتاج نموذجين من المركبة. وسيصبح أحدهما مجسما لاختبار صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل الذي سيحمله عام 2023  إلى مدار الأرض. كما سيستخدم هذا المجسم لاختبار صاروخ "ينيسيه" فائق الثقل عام 2028.

أما نموذج "أوريول" الثاني فإنه مركبة قمرية حقيقية مأهولة لنقل رواد الفضاء إلى مدار القمر.

وتعتزم مؤسسة "روس كوسموس " أن توظف عام 2021 مبلغا قدره 8.1 مليار روبل لإنتاج تلك المركبة.

المصدر: نوفوستي

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