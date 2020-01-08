موسك يكشف عن "القبة العملاقة" لمركبة Starship بعد شهر من انفجار النموذج الأولي

يعمل الرئيسي التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، وفريقه بلا كلل لإكمال القبة العملاقة الجديدة لصاروخ Starship، بعد انفجار المركبة في القمة خلال اختبار الضغط، في الشهر الماضي.

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وشارك الملياردير الأمريكي مقاطع فيديو على حسابه الشخصي عبر "تويتر" تُظهر تجميع الهيكل الهائل، قائلا إنه أصعب جزء في عملية الإنشاء.

وذكر موسك أنه وفريقه أمضوا الليلة بأكملها في العمل على "الجزء الأكثر صعوبة من الهيكل الأساسي"، وهو قبة Starship العملاقة لنموذج Starhip’s Mk3، الذي من المقرر أن ينقل رواد الفضاء إلى المريخ.

ويعرض موسك في مقاطع الفيديو ثلاثة هياكل ضخمة في مراحل مختلفة من البناء، سيتم دمجها لصنع القبة الكاملة لصاروخ Starship.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يطلق مستخدمو "تويتر" موجة من السخرية بشأن الهيكل الذي قارنوه بمركبات الغرباء الفضائية، قائلين: "كلهم يشبهون الأجسام الغريبة في افلام هوليوود في التسعينيات".

Was up all night with SpaceX team working on Starship tank dome production (most difficult part of primary structure). Dawn arrives … pic.twitter.com/SzyDSYUYOu — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2019

يذكر أن النموذج الأولي لـ Mark I لمركبة الإطلاق انفجر خلال الاختبارات التي أجريت في نوفمبر الماضي، لرؤية مدى قدرته على تحمل البرد القارس، في محاكاة لظروف الطقس في الفضاء السحيق.

وقالت شركة "سبيس إكس" في ذلك الوقت، إن نتائج الاختبار "لم تكن غير متوقعة على الإطلاق، ولا تعتبر هذه نكسة خطيرة".

Barrel on dome pic.twitter.com/kpSIJphbnk — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

وتهدف الشركة إلى القيام بأول رحلاتها المدارية المأهولة باستخدام Starship في عام 2020، وصممت المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لنقل الطاقم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك في الرحلات المتجهة إلى القمر، وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فستستخدم المركبة الفضائية للوصول إلى المريخ.

المصدر: RT