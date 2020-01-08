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موسك يكشف عن "القبة العملاقة" لمركبة Starship بعد شهر من انفجار النموذج الأولي

الفضاء

موسك يكشف عن
Twitter/Elon Musk @elonmusk
صورة للقبة العملاقة
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يعمل الرئيسي التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، وفريقه بلا كلل لإكمال القبة العملاقة الجديدة لصاروخ Starship، بعد انفجار المركبة في القمة خلال اختبار الضغط، في الشهر الماضي.

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وشارك الملياردير الأمريكي مقاطع فيديو على حسابه الشخصي عبر "تويتر" تُظهر تجميع الهيكل الهائل، قائلا إنه أصعب جزء في عملية الإنشاء.

وذكر موسك أنه وفريقه أمضوا الليلة بأكملها في العمل على "الجزء الأكثر صعوبة من الهيكل الأساسي"، وهو قبة Starship العملاقة لنموذج Starhip’s Mk3، الذي من المقرر أن ينقل رواد الفضاء إلى المريخ.

ويعرض موسك في مقاطع الفيديو ثلاثة هياكل ضخمة في مراحل مختلفة من البناء، سيتم دمجها لصنع القبة الكاملة لصاروخ Starship.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يطلق مستخدمو "تويتر" موجة من السخرية بشأن الهيكل الذي قارنوه بمركبات الغرباء الفضائية، قائلين: "كلهم يشبهون الأجسام الغريبة في افلام هوليوود في التسعينيات".

يذكر أن النموذج الأولي لـ Mark I لمركبة الإطلاق انفجر خلال الاختبارات التي أجريت في نوفمبر الماضي، لرؤية مدى قدرته على تحمل البرد القارس، في محاكاة لظروف الطقس في الفضاء السحيق.

وقالت شركة "سبيس إكس" في ذلك الوقت، إن نتائج الاختبار "لم تكن غير متوقعة على الإطلاق، ولا تعتبر هذه نكسة خطيرة".

وتهدف الشركة إلى القيام بأول رحلاتها المدارية المأهولة باستخدام Starship في عام 2020، وصممت المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لنقل الطاقم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك في الرحلات المتجهة إلى القمر، وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فستستخدم المركبة الفضائية للوصول إلى المريخ.

المصدر: RT

 

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