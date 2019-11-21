تحطم أول نموذج لـ"مركبة النجوم" التابعة لـ إيلون موسك أثناء الاختبار

انتهى اختبار أول نموذج تجريبي من "مركبة النجوم" Starship Mk التي كشفها إيلون موسك بفشل تام وأسفر عن تحطم المركبة كليا.

وذلك نتيجة زيادة الضغط في القسم العلوي للمركبة، ما أدى إلى تحطمها.

وأفاد ناطق باسم شركة "سبيس إكس" بأن الحادث لم يفاجئ الشركة، بل هو ناتج عن الاختبار الطارئ لكل أنظمة المركبة حيث ازداد الضغط تدريجيا. وأضاف أن نموذج المركبة غير قابل للإصلاح.

أما رئيس الشركة إيلون موسك فأعلن بدوره في مدونته على "تويتر" أن الشركة قد باشرت في ميدانها التجريبي بإنتاج نموذج آخر لـ Starship وهو Starship Mk3 حيث ستأخذ بالحسبان كل الأخطاء التي ارتكبت عند إعداد النموذج الأول للاختبار.

وكان يخطط أولا لأن يبقى النموذجان الأول والثاني لـ"مركبة النجوم" على قيد الحياة إلى أن تطلق المركبة الاختبارية إلى الفضاء.

مع ذلك فإن الشركة لا تزال متفائلة وتأمل بإطلاق المركبة عام 2020.

المصدر: فيستي