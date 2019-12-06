إطلاق شاحنة فضائية روسية من قاعدة "بايكونور"

يطلق صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي الساعة 12.34 يوم 6 ديسمبر مركبة الشحن الروسية "بروغريس – إم إس – 13" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

أما التحام الشاحنة الفضائية بالمحطة الدولية فيتوقع أن يجري أوتوماتيكيا تحت سيطرة الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو وأفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية الساعة 13.38 يوم 9 ديسمبر الجاري، أي بعد مرور 3 أيام من إطلاقها. وتنقل الشاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية الوقود والماء وغيرها من المواد اللازمة لاستخدام المحطة.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير تاريخ إطلاق الشاحنة من 6 ديسمبر إلى 1 ديسمبر. إلا أن استبدال كابل في أجهزتها تطلب إجراء فحوص إضافية والعودة إلى الموعد السابق لإطلاقها.

وكان مصدر في الصناعة الفضائية الروسية قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" قائلا إن شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" ستصل المحطة الفضائية خلال يومين، ثم ستنتظر انتهاء عملية التحام شاحنة "دراغون" الأمريكية بالمحطة الفضائية.

وفيما يتعلق بشاحنة "دراغون" الفضائية الأمريكية فقد تأجل إطلاقها من 4 ديسمبر إلى 5 ديسمبر لتلتحم بالمحطة في 8 ديسمبر وليس في 7 ديسمبر كما كان مخططا له سابقا.

بينما أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية أن المؤسسة لن تغير مرة أخرى موعد التحام شاحنتها الفضائية بالمحطة الدولية.

المصدر: تاس