تأجيل إطلاق مركبة الشحن "دراغون" الأمريكية إلى المحطة الفضائية

أعلنت شركة سبيس إكس عن تأجيل إطلاق مركبة الشحن "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة صاروخ النقل الثقيل فالكون-9 ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان الشركة المنشور في موقعها بشبكة "تويتر"، لقد تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ فالكون-9 وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" بسبب الرياح القوية جوا وبحرا، لأنها تخلق ظروفا ديناميكية معاكسة حول الصاروخ.

وكان موقع شركة سبيس إكس الخاص Space Flight Now، الذي ينقل مباشرة عمليات الإطلاق من مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا، أول من أعلن عن هذا التأجيل.

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وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الثقيل فالكون -9 يوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري عند الساعة 20.51 بتوقيت موسكو، ولكن سوء الأحوال الجوية أجبرت الشركة على تأجيل عملية الإطلاق إلى الساعة 20.29 بتوقيت موسكو من يوم الخميس 5 ديسمبر.

وتحمل مركبة الشحن إلى المحطة الفضائية نحو 3 أطنان بما فيها مواد للتجارب العلمية، وعند عودتها إلى الأرض ستنقل نتائج التجارب العلمية التي أجريت في الفضاء.

المصدر: نوفوستي