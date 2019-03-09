روسيا تنفذ أسرع عملية في التاريخ لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ، أن المركبة الفضائية الروسية "بروغريس إم إس-11" ستنفذ أسرع عملية توصيل بضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، إن الرحلة من مطار بايكونور الفضائي إلى المحطة الفضائية الدولية ستستغرق ثلاث ساعات و24 دقيقة.

وأفاد المصدر بأنه من المقرر إطلاق المركبة يوم 4 أبريل، الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، وسوف تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية الساعة 17:25 دقيقة. أي أن رحلتها ستستغرق 3 ساعات و24 دقيقة وهذا أسرع بـ 14 دقيقة من رحلة "بروغريس إم إس-09" التي أطلقت في يوليو 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة مركبات الشحن الفضائية الأمريكية "Dragon" و"Cygnus" تستغرق 2-3 أيام واليابانية "HTV" نحو 4-5 أيام.، أما مركبة "دراغون-2" المأهولة الجديدة، فقد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية بعد يوم من إطلاقها.

المصدر: نوفوستي