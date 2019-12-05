مطار فضائي بحري روسي ينتقل من كاليفورنيا إلى الشرق الأقصى الروسي

تقوم شركة S7 Space الروسية الخاصة عام 2020 بنقل قاعدتها الفضائية البحرية من كاليفورنيا الأمريكية إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وأعلن المكتب الصحفي للشركة أن مجمع "المنصة البحرية" الفضائي البحري التابع لها يضم منصة إطلاق بحرية تطلق منها الصواريخ الفضائية وسفينة الإدارة والتجميع.

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وأضاف أن الشركة تلقت من وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الوزارات والهيئات الأمريكية كل التراخيص اللازمة لمغادرة ولاية كاليفورنيا وأوضح أن المجمع الفضائي البحري سيستقر مؤقتا بعد انتقاله من أمريكا في مصنع سلافيانسك للسفن الواقع في ميناء سلافينسك بمنطقة الشرق الأقصى الروسي.

يذكر أن شركة S7 Space بصفتها فرعا في شركة S7 ("أنظمة النقل الفضائية") الروسية الخاصة، تمتلك أسهم المجمع الفضائي البحري "المنصة البحرية"(Odyssey ) المرابطة في خليج كاليفورنيا والتي سبق لها أن أطلقت 36 صاروخا فضائيا أوكراني الصنع من طراز "زينيت". أما سفينة الإدارة والتجميع فتقوم بتجميع أجزاء الصواريخ وتحميلها في المنصة.

المصدر: تاس